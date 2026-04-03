È stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana il disegno di legge di iniziativa parlamentare a firma dell’On. Rosellina Marchetta per l’istituzione dell’Agenzia Regionale per l’Inclusione e la Formazione Sociale (A.R.I.Fo.S.), un nuovo strumento strategico volto a rafforzare le politiche di inclusione e sviluppo sociale in Sicilia.

L’Agenzia, che sarà istituita presso la Presidenza della Regione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, educativa e lavorativa, favorendo l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro delle fasce più fragili della popolazione, tra cui giovani, donne in gravidanza, persone con disabilità e soggetti in condizioni di difficoltà economica e sociale.





“Con questo disegno di legge – dichiara l’On. Marchetta – intendiamo dare una risposta concreta ai bisogni reali dei cittadini, costruendo un modello di sviluppo fondato sulla dignità della persona, sulla solidarietà e sull’accesso equo alle opportunità. L’inclusione non può essere solo un principio, ma deve tradursi in strumenti operativi efficaci e accessibili”.

L’A.R.I.Fo.S. promuoverà percorsi formativi e di riqualificazione professionale in ambiti strategici per lo sviluppo regionale, tra cui l’innovazione agricola e tecnologica, la sanità e l’innovazione sociale, il settore socioeducativo, la formazione tecnica e manifatturiera e l’integrazione degli immigrati regolari.





Particolare attenzione sarà dedicata alle donne vittime di violenza, per le quali il disegno di legge prevede specifici programmi di sostegno, formazione e reinserimento lavorativo, oltre alla creazione di uno “Sportello Donne” in ogni provincia, quale presidio territoriale per l’accompagnamento verso l’autonomia economica e sociale.

“Riteniamo fondamentale – prosegue la deputata – investire sull’autonomia delle donne e sulla loro piena partecipazione alla vita economica e sociale. Solo così possiamo contrastare in modo strutturale ogni forma di violenza e discriminazione. L’istituzione dell’A.R.I.Fo.S. rappresenta un passo importante verso una Sicilia più inclusiva, dinamica e attenta ai bisogni delle persone”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.