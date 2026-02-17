Palermo – L’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS esprime profonda soddisfazione per l’approvazione della legge sulle quote rosa, un traguardo storico che segna un momento di grande civiltà istituzionale e di avanzamento concreto verso la piena parità di genere.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’ On. Marchetta – che si inserisce nel solco tracciato anche dalla legge n. 120 del 2011 si compie finalmente un passo decisivo per garantire una rappresentanza equilibrata delle donne negli organi pubblici e nella pubblica amministrazione. Un risultato atteso da tempo, frutto di un impegno costante e determinato, che oggi diventa realtà”. Un traguardo per le donne atteso da tanto tempo e richiesto da tutti.

«L’approvazione della legge sulle quote rosa rappresenta un grande risultato – dichiara l’ onorevole Marchetta – non si tratta di una concessione, ma del riconoscimento di un diritto e di una necessità per il buon funzionamento delle istituzioni. Finalmente si afferma con chiarezza il principio che le donne devono poter contribuire pienamente, con competenza e responsabilità, alla guida della cosa pubblica».

Questo traguardo segna l’inizio di una nuova stagione, più inclusiva e moderna, in cui il merito e le capacità femminili trovano spazio adeguato nei luoghi decisionali. L’ On. Marchetta sottolinea come la legge possa rappresentare anche un forte incentivo alla partecipazione attiva delle donne alla vita politica e amministrativa, rafforzando la qualità della democrazia e lo sviluppo del Paese. Un grande risultato è stato raggiunto: ora occorre continuare a lavorare con determinazione affinché la parità diventi prassi quotidiana e non più obiettivo da inseguire.

