Palermo – “Esprimo piena soddisfazione per il ritorno in Commissione del disegno di legge sul randagismo. Credo fermamente che questo provvedimento così com’ è previsto non risponda adeguatamente alle esigenze della nostra comunità e degli animali randagi. In particolare, ritengo che la gestione delle strutture di accoglienza e l’ inclusione delle associazioni animaliste nelle attività di prevenzione e cura devono essere trattate in modo adeguato e rispettoso delle tante realtà impegnate nel settore con impegno e dedizione. Pertanto, adesso mi auguro che si avvii un processo di consultazione più ampio e partecipato, coinvolgendo in modo particolare le associazioni animaliste. Solo attraverso un dialogo costruttivo e una collaborazione autentica sarà possibile elaborare un provvedimento realmente efficace e rispettoso dei diritti degli animali”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS e componente dell’ intergruppo parlamentare contro i crimini sugli animali.

