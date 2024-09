Luoghi che raccontano un pezzo di vita, volti e uomini che hanno attraversato il percorso artistico e personale di Toni Campo. Trentatré opere dell’artista di Comiso, a “La Corte del Vespro” a Vittoria dal 19 luglio al 22 settembre 2024.

La mostra si intitola “Toni Campo. Trentatré anni di fotografia. Un percorso artistico attraverso il tempo”. Le opere esposte consentono di seguire, nel periodo in esame, l’evoluzione dell’artista dagli inizi della sua attività professionale (la prima foto scattata con una macchina fotografica acquistata su una bancarella) verso le foto che hanno contraddistinto il periodo della sua attività professionale come fotografo di moda a Milano.

Toni Campo immortala uomini e cose, mutando nel tempo anche la sua gamma cromatica, privilegiando i chiaroscuri e un gioco di luci che consentono allo spettatore di puntare lo sguardo sul punto focale dell’obiettivo. Nell’ultima parte della sua carriera l’artista comisano privilegia i formati più grandi e nascono le foto delle grandi collezioni: “The Passion”. Talvolta le sue foto immortalano le tragedie del nostro tempo, immergendosi nell’attualità, talvolta evocano personalità controverse e stati d’animo, presentando frammenti di un mondo che vive inquietudini, attese, ma anche dissolutezza, tal altra si presentano come vere e proprie invenzioni dal sapore fiabesco e remoto.



La mostra si presenta come un grande rullino fotografico su cui sono impresse, con i ritmi scanditi dall’evoluzione temporale, i momenti salienti della storia artistica di Toni Campo.

In un arco temporale di due mesi, vari momenti hanno visto susseguirsi vari incontri e appuntamenti culturali.

Le ultime settimane saranno scandite da altri appuntamenti di particolare richiamo.



Sabato 14 settembre, a “La Corte del Vespro” arriveranno i “Tamburi imperiali di Comiso” che coinvolgeranno i presenti in alcune performance nel “cortile arabo” e nel piazzale antistante.

Il 20, 21 e 22 settembre, si svolgeranno gli appuntamenti conclusivi. Si conclude un workshop laboratoriale di fotografia che si è svolto durante le settimane estive. Le foto selezionate confluiranno nell’esposizione allestita presso “Raro” di Modica, curata da Toni Campo e dalla stilista Loredana Roccasalva. L’esposizione è inserita nel programma del festival “Luce Iblea. È donna”. Toni Campo e Loredana Roccasalva cureranno il workshop dal titolo “Close up donna”.



«Questa mostra – spiega Toni Campo – ha voluto suggellare trentatré anni di carriera lavorativa, svolta, per la massima parte, nel settore del fashion. Oggi ho rivisto questi anni attraverso un obiettivo ideale, ripercorrendo all’indietro il rullino dei ricordi. La mostra si è dipanata lungo i mesi estivi. È stata visitata da tanti, soprattutto turisti stranieri o di altre regioni, che hanno voluto trascorrere a “La Corte del Vespro”, un luogo isolato, immerso tra i vigneti di Vittoria e Pedalino, una serata a contatto con le suggestioni dell’arte. Mi hanno dato la possibilità di condividere con loro pezzi importanti del mio lavoro e della mia carriera».

La mostra “Toni Campo. 33 anni di fotografia” è curata da Francesco Palazzolo e realizzata con la collaborazione di Dentonio Belgrado, Ottica Di Grandi (Modica -Frigintini), Dolcé Ragusa, Faser Ragusa.



Luogo: La Corte del Vespro, contrada Bastonaca, VITTORIA, RAGUSA, SICILIA

