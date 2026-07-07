Grande partecipazione e unanimi consensi hanno accompagnato, nello scorso fine settimana, la conclusione della mostra ‘Tra Scienza e Fede: Cromodinamica, l’Energia degli elementi’, allestita nella suggestiva cornice di San Noceto ad Acireale. L’esposizione bipersonale di Grazia Russo e Melinda Longo ha conquistato il pubblico grazie a un originale percorso che ha saputo intrecciare Arte, Scienza, Fede, Poesia e Musica in un unico racconto emozionale. Curata da Grazia Russo, artista e poetessa, per l’associazione K-Diem presieduta da Nello Castorina, l’esposizione ha proposto un percorso artistico che supera i confini della semplice mostra pittorica, trasformandosi in un dialogo tra linguaggi, emozioni e discipline. Attraverso opere materiche e astratte, le due artiste hanno condotto il visitatore alla scoperta di un universo in cui il rigore della scienza incontra la profondità della Fede, mentre la poesia e la musica sono diventate strumenti capaci di amplificare il messaggio dell’arte.





L’esposizione ha evocato le grandi riflessioni del celebre fisico Antonino Zichichi, il quale ricordava come arte e scienza siano le due massime conquiste dell’intelletto umano: la prima interpreta la bellezza, la seconda scopre le leggi della natura. L’ordine millimetrico dell’universo dimostra che il creato non è figlio del caos, ma di un disegno coerente. La mostra ha vissuto un momento di pura commozione con la visita della celebre violinista Kateryna Radchenko, rimasta letteralmente incantata davanti all’opera ‘La Venere’ di Grazia Russo. Il dipinto – un vibrante tributo alla bellezza siciliana e al simbolo dell’acqua associata al femminile, in cui la donna emerge come un’entità fatta di ‘acqua e sale’, custode di silenzi e motore di rinascite – ha trovato un’estensione melodica nelle corde del violino della Radchenko, che ha dedicato alla terra sicula il suo emozionante brano ‘Sicilia’.





Il percorso espositivo si è sviluppato attorno ai quattro elementi della natura – acqua, fuoco, terra e aria – interpretati attraverso due stili differenti ma complementari. Da un lato l’astrazione istintiva di Melinda Longo, dall’altro la pittura materica e figurativa di Grazia Russo. Un confronto artistico che ha invitato il pubblico a riflettere sul rapporto tra uomo e natura, tra energia e materia, fino a soffermarsi sul mistero del quinto elemento, lo spazio-tempo, il vuoto attivo, volutamente non rappresentato ma evocato come simbolo e ricerca della coscienza collettiva e della dimensione spirituale che unisce ogni cosa.





Un invito a guardare le opere non solo con gli occhi della ragione, ma anche con quelli della sensibilità e della Fede. “La risposta del pubblico ci ha confermato che l’arte riesce ancora a creare occasioni autentiche di riflessione e di dialogo – ha dichiarato Grazia Russo – Con questa mostra abbiamo voluto dimostrare come Scienza e Fede non siano mondi contrapposti, ma due linguaggi che, insieme all’arte, aiutano l’uomo a interrogarsi sul senso della vita e sull’armonia del creato. L’arte è una preghiera visiva un voto del cuore rivolto al cielo. Siamo l’onda e la radice, la scintilla e il soffio, l’energia dinamica connessa all’essenza della natura. Vedere i visitatori emozionarsi davanti alle nostre opere e assistere all’incontro spontaneo tra pittura, poesia e musica è stata la soddisfazione più grande”. Un’esperienza culturale immersiva capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio che attraversa arte, ricerca, spiritualità e bellezza, offrendo nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra uomo, natura e universo.

Luogo: ACIREALE, CATANIA, SICILIA

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