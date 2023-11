Dopo gli straordinari successi della prima e della seconda edizione, l’Associazione Artigianando annuncia la terza edizione di ArtGarden, la mostra mercato che unisce l’arte floreale alle esposizioni artigianali di artisti e creativi. Appuntamento domani, sabato 18, e domenica 19 novembre, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 (ingresso libero) all’interno dei vivai di Gitto Garden, in via Castelforte 100, a Partanna Mondello, Palermo.All’interno del Garden Center saranno allestiti venti spazi espositivi, con borse, accessori per donna, ceramiche, gioielli e diversi prodotti rigorosamente fatti a mano. Per gli amanti del vintage, invece, saranno presenti diversi spazi a tema.

‹‹ArtGarden è uno degli eventi più particolari a cui abbiamo lavorato e che organizziamo – dichiara Luca Tumminia, organizzatore e Presidente di Artigianando – soprattutto perché tutto si svolge all’interno di piccole oasi verdi cittadine. Quando abbiamo pensato a questo tipo di mostra mercato, nel 2021 – continua – non pensavamo al grande successo che avrebbe ottenuto, vista anche la novità. Abbiamo quindi proposto una sua seconda edizione nel 2022, in altro luogo, replicandone il successo. Per questa terza edizione si è pensato di tornare dove tutto ha avuto inizio. ArtGarden – conclude – è un percorso sensoriale tra natura e manualità, un’esperienza che grazie alla perfetta simbiosi tra artigianato locale e un’area verde di grande impatto visivo permette alla gente di godersi il tempo tra bellezza e arte››.

«Un’occasione unica per accogliere nel nostro garden center l’estro, la creatività e la fantasia delle maestranze artigiane locali per fonderle in maniera naturale con il nostro scenario verde» – commenta invece il giovane manager Samuele D’Arenzo. «Due giornate – continua – per accogliere chiunque ami circondarsi dei colori della natura, ammirare creazioni artigianali uniche e per passare del tempo rilassandosi, anche consumando e degustando dei prodotti tipici del nostro territorio grazie a degli angoli dedicati».

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.aartigianando.it

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.