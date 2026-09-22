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Le arti marziali rappresentano molto più di una semplice attività motoria. Discipline come karate, judo, taekwondo e altre arti marziali, pur differenti per tecnica, tradizione e modalità di pratica, condividono alcuni elementi particolarmente importanti nell’età evolutiva: movimento, apprendimento di abilità motorie, rispetto delle regole, controllo del gesto, attenzione, relazione con il partner e progressiva capacità di autoregolazione.

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha iniziato a studiare con maggiore attenzione proprio questo rapporto tra pratica delle arti marziali e sviluppo cognitivo e comportamentale dei bambini e degli adolescenti.





Uno studio condotto su 102 bambini italiani, con un’età media di circa 12 anni, ha confrontato ragazzi che praticavano arti marziali, sport di squadra e ragazzi sedentari. I ricercatori hanno rilevato nei praticanti di arti marziali prestazioni migliori in alcuni test relativi alle funzioni esecutive, oltre a risultati scolastici mediamente più elevati rispetto agli altri gruppi. È importante precisare, tuttavia, che si trattava di uno studio osservazionale: il risultato non dimostra da solo che siano state le arti marziali a causare direttamente tali differenze.

Un ulteriore elemento interessante arriva dagli studi sperimentali. Una ricerca dell’University of California, Irvine, ha coinvolto bambini in età scolare con disturbo dello spettro autistico, assegnandoli a un programma di arti marziali miste di 13 settimane oppure a un gruppo di controllo in lista d’attesa. Al termine dell’intervento, il gruppo che aveva praticato arti marziali mostrava miglioramenti significativi nelle funzioni esecutive, cioè quelle capacità cognitive che consentono, tra le altre cose, di controllare il comportamento, mantenere l’attenzione e gestire le risposte.





Anche il taekwondo è stato oggetto di una ricerca sperimentale. Un trial randomizzato condotto su 240 bambini di scuola primaria, dai 7 agli 11 anni, ha valutato un programma introduttivo di 11 settimane, studiandone gli effetti sull’autoregolazione e sui possibili meccanismi cognitivi coinvolti.

Questi risultati sono coerenti con una più ampia evidenza scientifica sul rapporto tra competenza motoria e funzioni esecutive. Una revisione sistematica e meta-analisi pubblicata nel 2024, che ha analizzato 44 studi, ha trovato una piccola associazione positiva tra competenza motoria e funzioni esecutive nei bambini e negli adolescenti.





E l’aggressività?

Questo è probabilmente uno degli aspetti più interessanti, ma anche quello sul quale occorre maggiore cautela.

L’idea che praticare un’arte marziale renda automaticamente un bambino “meno aggressivo” è troppo semplicistica. Una recente revisione sistematica del 2026, che ha analizzato 11 studi longitudinali e di intervento, ha evidenziato risultati eterogenei: non emerge un effetto uniforme delle arti marziali sull’aggressività, mentre assumono particolare importanza l’autocontrollo, l’autoregolazione, il contesto educativo e il modo in cui l’attività viene insegnata.

Anche una recente revisione con network meta-analysis ha evidenziato differenze importanti tra discipline e modalità di pratica, sottolineando che gli effetti possono variare in funzione del tipo di attività e del contesto.

Ed è proprio qui che emerge la peculiarità educativa delle arti marziali.

Il bambino non impara semplicemente come colpire, proiettare o difendersi. In un percorso adeguatamente strutturato impara anche a controllare il proprio corpo, rispettare l’avversario, attendere il proprio turno, ascoltare l’insegnante, accettare una regola, gestire una sconfitta e impegnarsi per migliorare.





Il valore educativo, quindi, non risiede esclusivamente nella tecnica marziale, ma nell’insieme costituito da attività motoria, regole, relazione, disciplina e metodologia dell’insegnamento.

Per questo motivo le arti marziali possono rappresentare un prezioso strumento educativo nell’età evolutiva, soprattutto quando vengono proposte da tecnici adeguatamente formati e in un ambiente nel quale la dimensione sportiva viene accompagnata da quella educativa.

La scienza non ci autorizza a dire che il karate, il judo o il taekwondo “rendano migliori” tutti i bambini. Ci permette però di affermare che esiste una crescente evidenza scientifica secondo cui una pratica marziale strutturata può essere associata a importanti aspetti dello sviluppo motorio, cognitivo e dell’autoregolazione.

In definitiva, l’obiettivo non dovrebbe essere soltanto formare un atleta capace di eseguire correttamente una tecnica, ma accompagnare il bambino nella costruzione di competenze che possano essere utilizzate anche fuori dal tatami e dalla palestra, nella scuola, nelle relazioni e nella vita quotidiana.

Dott. Domenico Cocuzza

chinesiologo, maestro FIJLKAM di karate e responsabile tecnico A.S.I. Nazionale del settore karate per la Sicilia

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