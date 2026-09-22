Miss Italia 2026 è Sarah Rizea

Walter Giannò di

22/09/2026

Sarah Rizea è Miss Italia 2026. La diciottenne ligure, atleta del nuoto artistico, è stata incoronata al Castello di Santa Severa dalla presentatrice della finale Giulia Salemi e dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani. Arrivata in finale con la fascia di Miss Liguria, ha riportato il titolo nella sua regione dopo 51 anni: mancava dal 1975.

Chi è la nuova Miss Italia

Alta 1,72, Sarah Rizea ha genitori rumeni ma è nata a Moncalieri, in provincia di Torino, dove ha vissuto fino al 2019. Oggi risiede a Vado Ligure, nel Savonese, e studia Psicologia alla Sapienza di Roma.

Sul podio, dietro di lei, sono arrivate Miss Lazio, Michela Meli, e Miss Calabria, Sara Genova. La finale è andata in onda in diretta in eurovisione su RTV San Marino, RaiPlay e Media DAB.

Una vincitrice che viene dallo sport di alto livello

Rizea non è solo una reginetta di bellezza. È tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato ed è un’atleta di livello internazionale nel nuoto artistico.

La sua carriera è cominciata all’Aquatica Torino ed è proseguita nelle competizioni internazionali. Nel 2024 ha conquistato l’argento agli Europei di Belgrado e il bronzo ai Mondiali juniores di Lima. Sempre nel 2024 è arrivata terza nella Super Final di Coppa del Mondo a Budapest, mentre nel 2025 ha ottenuto un altro terzo posto in Coppa del Mondo a Somabay. Nel 2026 è stata convocata per gli Europei di Parigi, dove è stata prima riserva per Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero.

“L’agonismo mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. Portare questa mentalità a Miss Italia significa dimostrare che la vera bellezza nasce dalla forza di volontà e dalla passione”, ha detto.

I progetti di Sarah Rizea

La nuova Miss Italia ama viaggiare, la moda e il mondo della comunicazione, e definisce la famiglia il suo “porto sicuro”. Tra gli obiettivi c’è il completamento del percorso universitario, da affiancare alla carriera sportiva.

Lo sguardo, però, è già oltre: tra qualche anno si immagina nel mondo dello spettacolo e della televisione, per raccontare il suo percorso sportivo e umano.

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Dove si colloca la Sicilia nell’albo d’oro

La vittoria ligure muove la classifica storica delle regioni, dove la Sicilia mantiene una posizione di vertice. Con 11 titoli l’isola è seconda alla pari con la Lombardia, dietro al solo Lazio, che ne conta 13.

Seguono il Veneto e la Toscana con 6 titoli; Friuli, Calabria, Piemonte e ora Liguria con 5; Marche e Campania con 4; Emilia Romagna, Sardegna, Umbria e Trentino Alto Adige con 2; Puglia e Abruzzo con una sola vincitrice. Il titolo non è mai andato a Molise e Valle d’Aosta.