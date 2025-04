Artie 5ive si conferma il nome più caldo del rap italiano e sarà a Catania (Villa Bellini) l’11 luglio. L’unico appuntamento siciliano è inserito nel cartellone del “Wave Summer Music“, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.



Il suo album “LA BELLAVITA”, dopo essere entrato al 3° posto nella classifica Global Chart di Spotify come debutto, raggiunge il primo posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk sia nella generale che nei vinili ed è l’album più venduto della settimana. 18 tracce, entrate tutte nella Top 100 di Spotify nel giorno dell’uscita e oggi tutti nella TOP 100 classifica singoli, collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Niky Savage e Guè, questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera del rapper, un viaggio che partito con i suoi 9 dischi di Platino e 12 Oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili, lo pone senza dubbio come uno degli artisti più interessanti del momento.



Il concept della “bella vita” si riflette in ogni dettaglio, dalle copertine, dall’atmosfera raffinata alle liriche che trasmettono successo e maturità. Il racconto della strada si unisce alle aspirazioni e al futuro da conquistare, non manca la rivalsa, Rime taglienti e l’amore.

Forte di questo successo Artie 5ive ha annunciato oggi le date, in partenza dal 5 luglio, del suo prossimo tour estivo nei principali Festival italiani. Un’anteprima del suo primo tour nei club in autunno.



Artie 5ive è lo pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, un rapper italo-sierraleonese classe 2000. Il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome (nome anche del nonno) e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano da dove proviene. Artie 5ive ha un carattere autentico che non poteva non affermarsi fra i talenti della nuova scuola del rap, riuscendo nel suo intento e coronando il proprio percorso fra i nomi più in vista del presente.



I biglietti per la data di Catania sono disponibili online su Ticketone e nelle prevendite del circuito Sicilia Ticket.



CALENDARIO DATE ESTATE

Sabato 5 Luglio 2025 | Mondovì (CN) – Wake Up Festival

Venerdì 11 Luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music

Domenica 13 Luglio 2025 | Legnano (MI) – Rugby sound festival

Sabato 19 luglio 2025 | Servigliano (FM) @NoSound Fest

Domenica 20 Luglio 2025 | Francavilla Al Mare (CH) – Shock Wave Festival

Sabato 9 Agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

Venerdì 15 Agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival







