Un esempio concreto: un lavoratore dipendente con 36 anni di contributi può andare in pensione a 61 anni e 7 mesi (61,7 + 36 = 97,7, superiore a quota 97,6). Per i lavoratori notturni il quadro si complica. Chi lavora di notte per almeno 78 giorni all’anno applica le stesse soglie dei dipendenti ordinari (quota 97,6) o degli autonomi (98,6). Chi invece presta attività notturna tra 72 e 77 giorni l’anno vede i requisiti salire: quota 98,6 per i dipendenti, 99,6 per gli autonomi. E per chi lavora di notte tra 64 e 71 giorni: quota 99,6 per i dipendenti (63 anni e 7 mesi), 100,6 per gli autonomi (64 anni e 7 mesi).