Dramma in Sardegna

Una tragedia ha sconvolto le campagne del Sud Sardegna, dove il piccolo Lorenzo Spano, di appena tre anni, ha perso la vita dopo essere stato investito accidentalmente da un trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Nurri, in località Monte Guzzini, centro di quasi duemila abitanti a circa 70 chilometri da Cagliari.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il padre del bambino stava effettuando una manovra in retromarcia lungo una strada sterrata quando avrebbe urtato il figlio con una delle ruote posteriori del mezzo agricolo. L’impatto sarebbe stato violentissimo e avrebbe scaraventato il piccolo a terra.

Le prime ricostruzioni indicano che la famiglia stesse trascorrendo alcune ore in campagna. Probabilmente il bambino si sarebbe allontanato per pochi istanti, raggiungendo il padre mentre si trovava sul trattore.

I soccorsi e i tentativi disperati di rianimazione

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai genitori. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza medicalizzata, l’elisoccorso, i Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas e i militari dell’Arma.

I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione del piccolo Lorenzo, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Per il bambino non c’è stato nulla da fare.

La madre del piccolo, incinta del secondo figlio secondo una delle ricostruzioni emerse, è stata colta da malore subito dopo la tragedia ed è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

La dinamica al vaglio degli investigatori

Gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Isili, supportati dal Nucleo investigativo di Nuoro. Gli investigatori hanno effettuato rilievi e verifiche nell’area dell’incidente per chiarire ogni dettaglio della dinamica.

Secondo quanto emerso, il padre del bambino verrà iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale, come atto dovuto. Il trattore è stato sequestrato.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione le fasi precedenti all’impatto e la posizione del piccolo nei momenti immediatamente antecedenti alla manovra del mezzo agricolo.

Nurri sotto shock

La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Nurri, centro di quasi duemila abitanti a circa 70 chilometri da Cagliari.

Le campagne della località Monte Guzzini, dove si è verificato il dramma, sono rimaste per ore presidiate dai mezzi di soccorso e dalle forze dell’ordine impegnate nei rilievi.

Il caso ha riaperto anche il tema della sicurezza nelle aree agricole e dei rischi legati alla presenza di mezzi pesanti durante le attività in campagna, soprattutto in contesti familiari.