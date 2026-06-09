Il palermitano Nino Pensabene è stato eletto oggi a Roma dal congresso nazionale UilaPesca componente della Segreteria nazionale. L’assemblea ha anche confermato Maria Laurenza alla carica di segretaria generale dell’organizzazione sindacale.

Nel suo intervento congressuale Nino Pensabene, recentemente rieletto al vertice della Uila Pesca Sicilia, ha sottolineato “la necessità di rimettere al centro i pescatori e il loro lavoro quotidiano garantendo dignità, reddito e prospettive a un settore che per guardare al futuro deve essere capace di attrarre le nuove generazioni”.

Pensabene ha pure ricordato alcune tra le priorità della Uila Pesca: “Ammodernamento della flotta e delle attrezzature, ricambio generazionale, riconoscimento della pesca come attività usurante, valorizzazione del prodotto ittico nazionale, tutela delle imprese italiane”. Ha, infine, lanciato un appello “all’unità del sindacato, delle istituzioni, della politica e del mondo della ricerca a tutela del settore e dei lavoratori del mare”.

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