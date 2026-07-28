Nuova udienza fissata per il 16 ottobre

Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più marito e moglie. La sentenza del Tribunale civile di Roma, depositata il 4 giugno, è passata in giudicato nei giorni scorsi e ha reso definitivo il divorzio. Nelle stesse ore il giudice Gianluca Celso ha ridotto l’assegno mensile di mantenimento.

La separazione era stata annunciata l’11 luglio 2022. Da allora la vicenda si è sviluppata tra udienze, tentativi di accordo naufragati, questioni economiche e il contenzioso sui Rolex. La fine del matrimonio è ora definitiva sul piano civile, mentre restano aperti altri passaggi del procedimento.

Il divorzio diventa definitivo

La notizia è stata anticipata da Repubblica. Nel testo della decisione si legge che “la sentenza” è stata “depositata il 4 giugno e passata in giudicato pochi giorni fa”.

Secondo quanto riportato, dal 6 luglio Totti e Blasi non risultano più coniugati. Al momento della diffusione della notizia, però, il provvedimento non sarebbe stato ancora notificato formalmente agli avvocati dell’ex capitano della Roma e ai legali della showgirl.

La chiusura del matrimonio arriva a quattro anni dall’annuncio pubblico della separazione. In questo periodo le parti hanno affrontato una lunga battaglia giudiziaria, scandita da udienze e negoziati che non hanno condotto a un’intesa complessiva.

Il passaggio in giudicato segna dunque la conclusione del rapporto coniugale, ma non esaurisce tutte le questioni nate dopo la rottura.

L’assegno scende a 10.900 euro

Il giudice Gianluca Celso ha accolto la richiesta di riduzione del contributo mensile. L’importo passa da 12.500 a 10.900 euro, con un taglio di 1.600 euro.

La decisione tiene conto dell’autonomia economica raggiunta da Cristian Totti. Il Tribunale ha, quindi, rivisto la somma dovuta dall’ex capitano della Roma per il mantenimento dei figli, adeguandola alla nuova situazione familiare.

La riduzione dell’assegno rappresenta uno degli effetti più immediati della decisione, ma non chiude il contenzioso tra le parti.

Nuova udienza fissata per il 16 ottobre

Il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 16 ottobre. In quella data il perito incaricato dovrà presentare le proprie conclusioni anche sulla questione delle responsabilità che hanno portato alla fine del matrimonio.