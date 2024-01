Il centro sportivo Shotokan del maestro Antonino Cannavò, affiliato ASI, organizza il

Raduno intersociale di legittima difesa, metodo M.G.A. per agonisti, pre agonisti e amatori.

Domenica 28 gennaio 2024, un’intera giornata al Palazzetto dello Sport di Belpasso: dalle

ore 9 alle ore 11 allenamento di tutte le cinture fino ad 11 anni, poi, dalle ore 11.30 alle

14.30 l’allenamento coinvolgerà tutte le altre cinture, dagli 11 anni in poi.

Durante il raduno si analizzerà l’utilizzo del karate nella legittima difesa, ma anche il

metodo MGA, le basi fondamentali sulle varie posizioni del corpo, le percussioni, le leve

articolari fondamentali, le tecniche di immobilizzazione e di controllo e gli elementi di diritto

sulla legittima difesa.

“Sarà un momento importante di apprendimento e di condivisione – commenta il

presidente del comitato provinciale ASI Catania, Angelo Musmeci -. Abbiamo tantissimi

iscritti molto giovani nelle nostre associazioni e anche in quella del maestro Cannavò che

porta avanti con grande passione e dedizione verso gli iscritti. Questo ci riempie di

orgoglio e fortifica sempre di più la nostra presenza sul territorio”.

