Domenica prossima 30 luglio 2023 a Mascalucia, nell’ampio spazio del parco Trinità Manenti, a partire dalle ore 20.30, si terrà un grande spettacolo di arti marziali orientali, con la partecipazione di oltre 100 ragazzi di Mascalucia e numerosi ospiti. La manifestazione sportiva “CINA 2023”, organizzata dall’Associazione ASI Ascam e patrocinata dal Comune, è giunta quest’anno alla diciannovesima edizione. Un traguardo caratterizzato da grandi successi e tanto impegno da parte degli organizzatori che, per sabato, hanno preparato spettacolari esibizioni nelle più disparate discipline marziali, come Karate Wado Ryu, Wushu Kung Fu, Sanda – Boxe Cinese e Difesa Personale. Ma non mancheranno esibizioni di altre appassionanti discipline.

L’atteso appuntamento sportivo, oltre ad essere una prova tecnica di fine stagione, sarà un momento di aggregazione formativa,finalizzato a mostrare la giusta acquisizione della disciplina e il senso della lealtà e dell’amicizia che lo sport sano innesca in chi lo pratica.

La premiazione chiuderà la serata voluta fortemente dal presidente dell’ASD Ascam Salvatore Spampinato, maestro di arti marziali,tra i primi a praticare alcune di queste discipline a Catania, con la partecipazione dell’ASD Dojo Ascam e il sostegno del presidente ASI comitato provinciale di Catania, dott. Angelo Musmeci, sempre entusiasta nell’accogliere queste iniziative organizzate dagli associati.

