Ancora una tappa segna un ulteriore successo per il GP Sicilia Openwater, la gara ASI regionale di nuoto che sta accompagnando per tutta l’estate gli amanti dello sport in acque libere. Domenica scorsa è stata la volta dell’incantevole mare di Messina. Dopo la precedente disputata a Milazzo dove gli iscritti sono stati oltre 170, provenienti da tutta la Sicilia e daoltre lo Stretto, la scorsa domenica, la gara effettuata sulla distanza di 1 miglio marino, si è disputata con base logistica presso la Lega Navale di Messina. Circa 100 sono stati ipartecipanti. Ad organizzare la competizione l’ASD Ulysse e la Lega Navale Messina, società affiliate ASI. Si è trattato della 6^ e penultima tappa del GP Sicilia Openwater 2023.

«Un ottimo risultato abbiamo registrato finora – commenta Paolo Zanoccoli, organizzatore del GP Sicilia – ma ci soddisfa soprattutto l’entusiasmo che dopo ogni tappa portiamo a casa». Per Angelo Musmeci, presidente del comitato provinciale ASI di Catania: «Ogni tappa fa registrare grandi numeri, sia come partecipazione da parte degli sportivi che provengono sia dalla Sicilia ma anche dal resto d’Italia che da parte del pubblico che ama questo tipo di eventi. Il fatto che molti partecipano da altre regioni sottolinea ancora più efficacemente quanto si stia sempre più affermando il GP, anno dopo anno».

La prossima gara si terrà ad Avola (SR) il 16 e 17 settembre.Sarà la finale del GP Sicilia 2023. Si svolgeranno 2 gare ASI, la staffetta 4×1250 del 16 pomeriggio e il miglio di domenica 17 pomeriggio. Base logistica sarà il Lido Eden, mentre l’organizzazione è a cura dell’ASD Trirock.

