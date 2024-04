Al via oggi, lunedì 8 aprile, una attività di promozione sociale realizzata per gli utenti del Centro Diurno Arcobaleno di Santa Venerina, presieduto da Giovanni Vitale, organizzata dal comitato provinciale Asi di Catania presieduto da Angelo Musmeci, grazie al supporto dei volontari del Servizio Civile Universale. Il corso è rivolto agli anziani ospiti del centro, in modo da poter imparare le più semplici tecniche di utilizzo del pc. L’Asi ha effettuato una donazione al centro diurno, fornendo tutto il necessario per le postazioni: computer, stampanti e supporti informatici. Poi, grazie ai volontari e alle loro conoscenze, si terranno le lezioni di informatica del corso suddiviso in 10 incontri, durante i quali gli utenti impareranno tecniche e programmi e, inoltre, saranno abilitati all’utilizzo dei computer, così da poterli adoperare a supporto delle numerose attività che si svolgono all’interno della struttura.

“Sono soddisfatto di questa iniziativa – commenta il presidente provinciale ASI, Angelo Musmeci – che pone ancora una volta, anche in campo sociale, la presenza dell’ASI in modo capillare, non dimenticando alcuna fascia di età, i giovani con le numerose attività sportive che proponiamo e i meno giovani con appuntamenti come questo, dedicato alle persone della terza età. Tra l’altro, a proposito di sport, nello stesso centro si è concluso poco meno di un mese fa un corso realizzato da un istruttore ASI che ha intrattenuto una quindicina di ospiti con attività sportive, mirate alla efficienza fisica degli anziani”.

Il corso è cominciato con la dimostrazione delle tecniche base e l’introduzione all’uso del pc. Gli appuntamenti si svolgono ogni mercoledì e venerdì fino al 15 maggio nella sede del Centro Diurno e tra gli argomenti verranno illustrati i programmi principali di uso quotidiano, così come la gestione dei file e delle cartelle, fino a internet e alla posta elettronica.

