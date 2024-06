Adesso è tempo di meritato riposo, con l’arrivo dell’estate, dopo una stagione favolosa per il nuovo allenatore della Nazionale italiana Seniores di karate, il catanese Santo Torre, che ricopre questo incarico dallo scorso mese di gennaio. Reduce da tanti successi con la sua squadra durante i Campionati Europei Assoluti 2024 che si sono svolti il mese scorso in Zadar (Croazia) con l’Italia che ha conquistato ben 9 medaglie ed il titolo di Campioni d’Europa per la Squadra di Kumite maschile 2024. Un trionfo che arriva 30 anni dopo la storica vittoria di Birmingham ‘94. E ancora la squadra ha conquistato 1 Oro, 5 Argenti e 3 Bronzi.

Mentre il ParaKarate ha chiuso la competizione con il 1º posto nel medagliere con 2 Ori e 2 Bronzi ed una prestazione eccellente di tutti i rappresentanti italiani.

Inoltre la squadra femminile, ottenendo il 2° posto (vice campioni d’Europa) si qualifica di diritto per il campionato mondiale 2024.

Direttore tecnico del T-Trainer della A.S.D. C.S.K.S. Centro Studi Karate Shotokan di Catania, affiliata ASI, responsabile nazionale dello stile Shotokan della Fijlkam, di cui è anche componente della commissione nazionale insegnanti tecnici e docente e consulente tecnico in varie nazioni nel mondo, il maestro santo Torre è rientrato in Italia già pronto a nuove sfide. “Naturalmente onorato – commenta il maestro Torre – di aver fatto parte di questa squadra in qualità di coach nella specialità del kata, insieme alla mia collega, la maestra Cinzia Colaiacomo ed i miei colleghi coach del kumite Nello Maestri e Cristian Verrecchia, e il D.T. Luca Valdesi che ha seguito e diretto magistralmente tutta la spedizione. Grande Italia, grande impegno come sempre, perché solo con un grande impegno arrivano i grandi risultati”.

Il prossimo Campionato del mondo si terrà nel novembre 2024 a Pamplona, in Spagna. L’Italia parteciperà al completo con tutte e quattro squadre kata maschile e femminile e kumite maschile e femminile.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.