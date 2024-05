Sabato 1 giugno 2024 al Circolo Canottieri Jonica di Catania di via Artale Alagona, 2 a Catania, si terrà dalle ore 11 alle ore 17 un open day per vivere una esperienza unica con gli sport d’acqua canoa e canottaggio. Prove gratuite per tutta la famiglia, al fine di apprezzare queste attività, conoscere sia gli istruttori, professionisti preparati, che e il circolo. Sono numerose le attività in programma sostenute dall’ASI, comitato provinciale di Catania, in apertura della stagione estiva, mirate a diffondere le attività sportive al passo con il periodo ma soprattutto a stimolare i più giovani al movimento e alle discipline sportive.

