Sabato 18 e domenica 19 novembre imperdibile appuntamento con l’Oriental Art Sicily Fest 2023:

un festival organizzato da Alice Di Benedetto, insegnante di danze Indiane Bollywood e Orientali e

direttrice artistica dell'Asd Mandàla Arte Danza di Paternò, affiliata ASI, comitato provinciale di

Catania.

L’evento si terrà a Paternò in due giornate e in due luoghi diversi: sabato 18 a partire dalle 20.30 al

Piccolo Teatro tutto già pronto per il grande Galà Show, una “magic night” che trasporterà i presenti

dentro un magico sogno orientale e poi domenica 19 nella sala conferenze della biblioteca

comunale “G.B. Nicolosi”, a partire dalle 12 con la conferenza tematica dal titolo “l’India delle

donne”. Attesissimi gli ospiti dell’evento, gli artisti di fama internazionale Rahul Sharma e Sneha

Mistri ed insegnanti e danzatori provenienti da tutta Italia.

“Un appuntamento organizzato – spiega la maestra Di Benedetto – per dare risalto alla nostra arte

ma anche per divulgare la cultura della danza Indiana Bollywood attraverso conferenze, stage di

studio e spettacoli”.

L’evento ha sposato un progetto di volontariato per l’associazione che opera in India “Mancikalalu

Onlus”;, infatti il ricavato raccolto nei due giorni verrà devoluto in beneficenza, al fine di poter

aiutare mamme con disabilità e mamme che hanno figli con disabilità. “Il principio dell’evento non è

quindi solo artistico – aggiunge la Di Benedetto – ma anche sociale, perché vogliamo sensibilizzare

tutti coloro che interverranno e far conoscere alcune realtà a molti sconosciute”.

“Siamo sempre lieti – commenta Angelo Musmeci, presidente provinciale ASI Catania – di

sostenere eventi come questo. La danza orientale è una delle discipline più raffinate e sensuali,

che racchiude attorno a se grande fascino. Se poi si unisce a tutto ciò anche la finalità benefica,

penso che davvero questa sarà una manifestazione completa”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.