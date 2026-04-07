Sulla vicenda dell’ex Asilo Alessandra Parisi di Borgo Vecchio, emerge con chiarezza una responsabilità politica precisa dell’Amministrazione comunale. Questa non è stata in grado di rispettare le scadenze del PNRR, rischiando di compromettere un intervento fondamentale per il quartiere.

La Delibera di Giunta n. 105 del 31/03/2026 certifica, infatti, che il finanziamento europeo è andato perduto a causa dei ritardi accumulati dagli uffici comunali. La relazione tecnica allegata parla in modo inequivocabile: il rispetto della scadenza del 30 giugno 2026 è stato ritenuto “non immaginabile”.





“A pagare il prezzo di questa inefficienza sono i cittadini di Borgo Vecchio” – hanno dichiarato i Cons. Emanuele Maria Marino e Mari Albanese – “Per evitare di perdere definitivamente l’opera, la Giunta è stata costretta a reperire con urgenza 500.000 euro dall’avanzo vincolato del Fondo Sviluppo e Coesione. Risorse che avrebbero potuto essere destinate ad altri servizi urgenti per la città”.





Su questa vicenda il Partito Democratico si è attivato su tutti i livelli istituzionali: dal Circolo Alessandra Siragusa all’onorevole Giuseppe Provenzano ed alla deputata regionale Valentina Chinnici. Questi ultimi che hanno presentato interrogazioni alla Camera dei Deputati ed all’Assemblea Regionale Siciliana per valutare l’attivazione di poteri sostitutivi per garantire il completamento dell’opera ed una riprogrammazione delle risorse.

“Borgo Vecchio non può continuare ad aspettare” – concludono Marino e Albanese – “Chiediamo un cronoprogramma immediato, pubblico e vincolante: quando inizieranno i lavori e quando l’asilo sarà restituito alle famiglie? Su questo non sono più accettabili rinvii né ambiguità”.

Luogo: Palermo, Via Principe di Scordia, 169, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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