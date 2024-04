A TORRETTA GRANDE AFFLUSSO PER GLI SCREENING VISIVO E LOGOPEDICO PEDIATRICO



I CAMPER SARANNO IL 18 APRILE A TRABIA

PALERMO 7 APRILE 2024 – Sono oltre mille le prestazioni erogate dall’Asp di Palermo nelle prime 2 tappe stagionali dell’Open Day Itinerante della prevenzione. Dopo Trappeto, i camper degli screening sono stati a Torretta accogliendo gli utenti di tutto il comprensorio in via Don Luigi Sturzo. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale.

Hanno fatto il pieno di esami gli ambulatori pediatrici degli screening visivo e logopedico, riservati a bambini di età compresa tra 3 e 8 anni. Per oltre il 50% dei piccoli è stata la prima visita. “L’iniziativa si rivela sempre più opportuna ed efficace – sottolinea il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – gli esami effettuati a Torretta hanno consentito di rilevare decine di casi che necessitano di approfondimento nei nostri ambulatori aziendali, nel rispetto di un percorso, già, pianificato. Il lavoro incessante fatto negli ultimi anni, sta consentendo di avere una risposta sempre più numerosa alle nostre attività di prossimità. Dagli screening oncologici alla prevenzione cardiovascolare, dagli screening pediatrici alle vaccinazioni, gli utenti dimostrano di apprezzare e condividere un’attività itinerante che toccherà anche quest’anno tutti i centri della provincia”.

In 7 ore di attività a Torretta, gli operatori dell’Asp di Palermo hanno assicurato 646 prestazioni, tra cui 136 dell’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare tra visite, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma. Incessante anche l’afflusso ai camper degli screening oncologici: sono state complessivamente 54 le mammografie effettuate (screening del tumore della mammella), 36 tra Pap Test e HPV Test (Screening del cervicocarcinoma) e 39 i Sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Presenti, così come in ogni tappa dell’Open Day Itinerante della prevenzione, anche i veterinari che, oltre ad impiantare gratuitamente 14 microchip, hanno promosso le attività di prevenzione del randagismo. Particolarmente affollato anche lo sportello amministrativo che ha assicurato le prestazioni di: cambio medico, esenzione ticket per reddito e rilascio tessera sanitaria.

Dopo la tappa di Torretta, i camper dell’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo saranno giovedì 18 a Trabia ed il 19 e 20 aprile a Linosa. (nr)

