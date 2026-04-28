La Cisl Fp Messina esprime forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto al ricorso incondizionato alle cooperative qualora tale scelta venga utilizzata come soluzione ordinaria alternativa al reclutamento pubblico.

“Pur comprendendo l’esigenza di fronteggiare situazioni emergenziali e garantire la continuità assistenziale, il sindacato ribadisce che la priorità deve essere il rafforzamento del servizio sanitario pubblico attraverso bandi di concorso, scorrimento delle graduatorie e procedure di stabilizzazione del personale.





Prima i concorsi pubblici, poi solo in via residuale, temporanea ed eccezionale eventuali affidamenti alle cooperative, che non possono diventare lo strumento ordinario per sopperire alle carenze strutturali di organico. Per la Cisl Fp Messina, il ricorso sistematico all’esternalizzazione rischia di trasformare una misura emergenziale in un modello gestionale permanente, con possibili ricadute sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità dei servizi e sulla tenuta del sistema sanitario pubblico. Se vi sono risorse economiche per affidamenti esterni, tali risorse devono prioritariamente essere orientate a soluzioni strutturali e durature, a partire dalle assunzioni.





La carenza di personale non si risolve aggirando il concorso pubblico, ma investendo sul lavoro pubblico. La Cisl Fp Messina chiede pertanto all’Asp di chiarire il percorso che intende adottare e di privilegiare, prima di ogni altra soluzione, l’attivazione delle procedure concorsuali necessarie a garantire risposte stabili ai bisogni dei cittadini e dei lavoratori.” Lo dichiara il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.