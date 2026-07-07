“La stabilizzazione dei 4 Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva dell’Asp di Palermo rappresenta un traguardo di grande valore, che restituisce dignità professionale a operatori che da anni garantiscono, con competenza, dedizione e senso di responsabilità, servizi essenziali per i cittadini e, in particolare, per i bambini più fragili”. Lo dichiara Gaetano Mazzola, segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’ASP di Palermo, esprimendo soddisfazione per il completamento del percorso di stabilizzazione. “Come Cisl Fp – prosegue Mazzola – abbiamo sempre sostenuto con convinzione la necessità di superare il precariato nella sanità pubblica. Stabilizzare il personale significa riconoscere il valore delle professionalità che ogni giorno operano al servizio della collettività, ma anche garantire continuità assistenziale, qualità delle prestazioni e una migliore organizzazione dei servizi sanitari.” Il terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva svolge infatti un ruolo determinante nel percorso di cura e di crescita dei bambini con disturbi del neurosviluppo, accompagnandoli nello sviluppo delle capacità motorie, cognitive, relazionali e comunicative. Un contributo particolarmente significativo riguarda gli interventi rivolti ai bambini nello spettro autistico, favorendone l’autonomia, l’inclusione e il benessere, nel rispetto delle caratteristiche individuali di ciascun bambino. “Questo risultato – conclude Mazzola – conferma che investire sulle persone significa investire sulla qualità della sanità pubblica. La Cisl Fp continuerà a lavorare con determinazione affinché si completino tutti i percorsi di stabilizzazione ancora aperti e si rafforzino gli organici, perché solo con personale stabile, motivato e adeguatamente valorizzato è possibile garantire servizi sempre più efficaci, tempestivi e vicini ai bisogni dei cittadini”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.