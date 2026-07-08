Una pena più alta di quella chiesta dalla pubblica accusa

Krzysztof Lewandowski, l’autista polacco di 35 anni accusato di omicidio stradale con l’aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, è stato condannato a 3 anni e mezzo. L’uomo, la sera del 20 settembre 2025, aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon, due 21enni di Paderno d’Adda, in provincia di Lecco, mentre camminavano a piedi verso la festa del paese a Brivio.

Una pena più alta di quella chiesta dalla pubblica accusa

Il giudice delle udienze preliminari, Gianluca Piantadosi, ha emesso la sentenza a conclusione del procedimento celebrato con rito abbreviato. La pena stabilita, 3 anni e mezzo, è superiore rispetto ai 2 anni e 8 mesi richiesti dalla pm Chiara Stoppioni. Il giudice ha inoltre disposto la sospensione della patente di guida per una durata di 3 anni.

Cosa era successo la sera del 20 settembre

Le due ragazze stavano raggiungendo a piedi la festa del paese a Brivio quando furono travolte dal furgone guidato da Lewandowski. Con loro, quella sera, c’era anche una terza amica, che rimase illesa nell’investimento.

La posizione di Lewandowski oggi

Al momento, Lewandowski si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ospitato in una comunità della provincia di Milano. Sul piano risarcitorio, le famiglie delle due vittime hanno già ricevuto una somma da parte della compagnia assicurativa.

Cos’è il rito abbreviato e perché la pena può essere più bassa

Il processo si è svolto con rito abbreviato, una procedura speciale prevista dal codice di procedura penale che consente all’imputato di essere giudicato allo stato degli atti, senza il dibattimento ordinario. In cambio della rinuncia ad alcune garanzie processuali, chi sceglie questo rito ottiene, in caso di condanna, una riduzione di pena fino a un terzo rispetto a quella prevista dal rito ordinario. È una delle ragioni per cui, nei procedimenti che si concludono con rito abbreviato, le pene irrogate risultano spesso più contenute rispetto a quelle di reati analoghi giudicati con rito ordinario.