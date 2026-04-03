L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, nell’ambito del potenziamento della rete dei servizi dedicati ai disturbi dello spettro autistico, ha approvato un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un albo aziendale di enti e professionisti qualificati all’erogazione di interventi riabilitativi specialistici ad orientamento comportamentale.

Il provvedimento, adottato con deliberazione n. 494 dell’1 aprile scorso, si inserisce nella programmazione aziendale e regionale puntando, sia a potenziare l’offerta assistenziale, sia a rispondere in maniera più efficace alla crescente domanda di prestazioni per garantire tempi di accesso più rapidi ai percorsi abilitativi.





L’avviso è rivolto ad associazioni, cooperative, società, enti del terzo settore e associazioni di professionisti operanti nell’ambito dei trattamenti basati sull’analisi del comportamento applicata (ABA) e sull’Early Start Denver Model (ESDM), metodologie validate dalle più recenti linee guida scientifiche per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

L’obiettivo è la creazione di una rete integrata di soggetti qualificati che, previa verifica dei requisiti tecnici e professionali, potranno essere convenzionati con l’Azienda per assicurare interventi riabilitativi tempestivi, appropriati e personalizzati, rivolti a minori e adulti, sulla base dei Progetti Terapeutici Individuali predisposti dalle strutture aziendali competenti.





“Con questo provvedimento – spiega il Direttore Generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – miglioriamo la capacità del sistema sanitario pubblico di dare risposte concrete e tempestive alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e garantire percorsi riabilitativi basati su evidenze scientifiche, in un’ottica di integrazione tra pubblico e privato qualificato”.

La copertura finanziaria degli interventi è garantita nell’ambito delle risorse dedicate alla rete dei servizi per l’autismo. L’avviso pubblico sarà disponibile sul sito istituzionale dell’ASP di Palermo nelle sezioni “Concorsi” e “In evidenza”.

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