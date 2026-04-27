



“L’assemblea congressuale della Uil Siracusa rappresenta un passaggio significativo per fare il punto sul lavoro svolto nel territorio, verificare i risultati raggiunti e rilanciare gli obiettivi ancora aperti in un momento in cui il sindacato è chiamato a rafforzare la propria presenza e il proprio impegno a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”. Lo ha affermato Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia insieme alla segretaria regionale Ninetta Siragusa, sottolineando come “la provincia di Siracusa ha urgente bisogno di lavoro di qualità, diritti, sicurezza e prospettive concrete di crescita. Nel territorio restano aperte diverse questioni rilevanti, dal futuro dell’area industriale e del polo petrolchimico alle difficoltà che interessano servizi, appalti, commercio e turismo, settori nei quali precarietà, retribuzioni basse e instabilità lavorativa continuano a incidere pesantemente sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori”. La Uil – conclude la Lionti – continuerà a essere presente e sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per affrontare le criticità ancora aperte e costruire risposte utili e credibili per il territorio”.

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