L’associazione elettori per la partecipazione democratica e l’istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” promuovono un dibattito in vista delle prossime elezioni europee sul tema “perché votare?”, venerdì 31 maggio ore 17 presso Epyc via Pignatelli Aragona 40 a Palermo.

L’associazione elettori per la partecipazione democratica e l’istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” promuovono un dibattito in vista delle prossime elezioni europee sul tema “perché votare?”. 400 milioni di cittadini europei sono chiamati al voto per rinnovare il parlamento europeo. Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha di recente affermato “sarà un grande esercizio di democrazia e mi auguro che vi sia una grande partecipazione, perché in questo modo i cittadini sono protagonisti del loro futuro”. ne discutono: Roberto Tagliavia scrittore, Antonio La Spina sociologo, Giovanni Notari s.j. direttore istituto Arrupe, Valerio Bordonaro Epyc, Salvatore Curreri docente diritto costituzionale università Kore Enna. Coordina il dibattito Tonino Frisina.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.