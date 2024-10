Your browser does not support the video element.

Durante l’incontro nazionale dell’Udc tenutosi con grande successo ad Assisi il 28 Settembre, manifestazione incentrata sul tema “L’impegno dei cattolici in politica e il valore della Dottrina sociale della Chiesa”, con la presenza di importanti autorità, esponenti Politici e di varie Associazioni Cattoliche, è stato presentato il testo dell’On. Decio Terrana, responsabile nazionale agli Enti Locali per l’Udc, intitolato “L’impegno dei Cattolici in Politica – Un’alleanza per il futuro dell’Italia”. All’evento ha partecipato una nutrita delegazione siciliana, i parlamentari ed i coordinatori politici dell’Udc, la Presidente dell’Umbria, il Sindaco di Assisi ed il vicesegretario di Azione, l’On. Ettore Rosato.

Nel suo lavoro, nel quale viene riassunto un vero e proprio pensiero politico, l’On.Terrana analizza il contesto politico attuale alla luce di recenti sviluppi storici, sottolineando la necessità di riunirsi intorno a valori condivisi e non negoziabili e promuovere un maggiore impegno politico. Nonostante le sfide odierne e la diaspora dei Cattolici presenti in diversi partiti, da destra a sinistra, Terrana suggerisce che la creazione di un partito unico di ispirazione cattolica potrebbe rappresentare una significativa opportunità per rinnovare l’impegno dei cattolici nella vita pubblica. Questo partito promuoverebbe una politica etica, inclusiva e aperta al dialogo.

Il testo verrà presentato in diversi appuntamenti nei prossimi mesi. Terrana, nel suo scritto, afferma che i cattolici impegnati nella vita pubblica devono rispettare la visione cristiana della vita, che implica unità di intenti basata su valori comuni, coerenza, dedizione al servizio, professionalità e un rigoroso senso morale.

Luogo: Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.