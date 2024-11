Palermo 6 novembre 2024 – Un tavolo in plenaria per affrontare il problema della gestione del personale che assiste gli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado. Dopo tante richieste avanzate dalla Flc Cgil Palermo, la riunione si farà la prossima settimana.



“Da interlocuzioni informali con l’Usr provinciale e regionale abbiamo appreso che sarà convocata per la prossima settimana un tavolo in plenaria, così come da nostra richiesta – dice il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – La riunione servirà per discutere con tutti gli attori coinvolti, sindacati, dirigenti, Comune e ufficio scolastico regionale Sicilia e ambito territoriale Palermo di una questione da noi sollevata ripetutamente da agosto in poi e anche recentemente. Attendiamo adesso di conoscere la data. Esprimiamo soddisfazione per l’iniziativa di un confronto chiaro, aperto e collegiale, come da noi sottolineato più volte nelle lettere inviate al Comune e all’Usr, in maniera tale da poter affrontare le problematiche in atto tra tutte le parti interessate”.



La riunione è propedeutica alla definizione di un nuovo protocollo d’intesta per la gestione degli assistenti e all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, che sostituirà quello precedente datato 2017.







Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.