In occasione dell’81° anniversario dell’affondamento della corazzata “Roma”, avvenuto il 9 settembre del 1943, per ricordare i 1253 uomini dell’equipaggio dell’unità italiana, che in quell’occasione persero la vita, si è riunito il Consiglio Direttivo del Gruppo di Palermo dell’Associazione Marinai d’Italia. La corazzata “Roma”, colpita da due bombe razzo tedesche teleguidate, colò a picco a 16 miglia dalla costa nel golfo dell’Asinara.



Il ricordo degli intervenuti nella sede dell’ANMI al porto di Palermo è andato anche ai 33000 Marinai italiani caduti o dispersi nel corso del 2° conflitto mondiale.

Già nel 2013, in occasione del 70° anniversario, il Gruppo di Palermo dell’ANMI, unitamente alle rappresentanze di altri Gruppi siciliani e sardi, a bordo di una navetta aveva raggiunto il Golfo dell’ Asinara per effettuare il lancio di una corona d’alloro in suffragio dei caduti.

Al termine della riunione, il comandante Giuseppe Mongiovì ha quindi recitato la famosa preghiera del Marinaio, dello scrittore vicentino Antonio Fogazzaro (1842-1911).





Luogo: Porto di Palermo, Banchina Sammuzzo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

