Assoesercenti con il suo presidente Salvo Politino ha partecipato in prefettura a Catania all’incontro indetto per discutere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, grazie alla costituzione di un osservatorio, partendo dai dati forniti dall’Inail. “Serve un maggiore coinvolgimento di scuole e aziende – ha detto Politino -. Non si può più attendere, i dati lo confermano. Azioni non più rinviabili, visto che salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono urgenze rappresentate dagli ultimi dati Inail, presentati e discussi durante la costituzione dell’osservatorio provinciale permanente, in materia di incidenti sui luoghi di lavoro, avvenuto in prefettura alla presenza del prefetto Librizzi. Servono misure specifiche per accompagnare e sostenere le pmi in questa fase delicata, attraverso forme di contributi a fondo perduto da destinare alla formazione dei lavoratori. Ma occorrono anche agevolazioni fiscali e contributive per le imprese, che investono in sicurezza nei luoghi di lavoro con processi innovativi.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.