La nota del presidente Assoesercenti Sicilia, dott. Salvo Politino, sull’elezione dell’avv. Enrico Trantino a sindaco di Catania.

“Nel porgere le nostre congratulazioni al nuovo sindaco di Catania, avv. Enrico Trantino, auguriamo al nuovo primo cittadino e alla futura giunta un proficuo lavoro per la ricostruzione del tessuto imprenditoriale della città, fondamentale per la ricrescita economica del territorio post pandemia. Alla luce del suo programma e delle priorità elencate in campagna elettorale, ci auguriamo che la nuova amministrazione comunale dia vita ad un tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria in modo da affrontare in maniera sistematica le principali problematiche che affliggono Catania: dal decoro, alla sicurezza, all’abusivismo, alla legalità. La nostra associazione sarà, come sempre, proiettata al dialogo e disponibile a fornire strumenti e valutazioni per la crescita e lo sviluppo di questa città”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.