Annunciato il rinnovamento del consiglio direttivo e l’espansione delle operazioni tra Italia e Malta, con un focus su collaborazioni commerciali e culturali.

Milano, 26 ottobre 2023 – Assomalta, l’associazione con sede a Milano (Italia), dedicata a rafforzare i rapporti commerciali e professionali tra Italia e Malta, è entusiasta di annunciare il rinnovamento del suo consiglio direttivo per il triennio 2023/2026 e un’organizzazione operativa più robusta presente sia in Italia che a Malta. Questi cambiamenti segnano un capitolo emozionante per l’associazione, che si impegna a intensificare ulteriormente i legami tra le due nazioni, promuovendo un’ampia gamma di opportunità di crescita e collaborazione per Imprese e professionisti italiani e maltesi.

Il nuovo consiglio direttivo, guidato da professionisti ed imprenditori competenti e dinamici, accompagnerà Assomalta in una fase promettente. Il consiglio direttivo include il Presidente Avv. Stefano Colombetti, la Vicepresidente dr.ssa Caterina Passariello con delega per Malta, e il geom. Salvatore Palantra con delega per le regioni del Centro Sud. Inoltre, l’associazione ha nominato il Segretario Generale, nella persona del Exim Manager Sergio Passariello, e il Vicesegretario Generale Avv. Carmine D’Eredità.

Le proposte di Assomalta

“Questo è un momento emozionante per Assomalta – dichiara l’avv. Stefano Colombetti, Presidente di Assomalta – Con il nostro consiglio direttivo rinnovato e il nostro focus sull’espansione delle opportunità economiche tra Italia e Malta, stiamo aprendo la strada per un futuro ancora più prospero e collaborativo. Siamo pronti a creare connessioni di successo e a costruire ponti tra queste due splendide nazioni.”

“Nel nostro impegno per il rafforzamento dei legami economici tra Italia e Malta – sottolinea Il consigliere Salvatore Palantra – dedicheremo particolare attenzione alle regioni centro meridionali d’Italia. Il Sud è una fonte inesauribile di opportunità, e Assomalta è qui per fornire il supporto e le connessioni necessarie per far crescere le imprese in questa regione.”

Sergio Passariello, Segretario Generale di Assomalta, nell’affermare che Assomalta sarà un ponte tra culture, economie e opportunità, e dichiara: “Siamo entusiasti di contribuire al futuro della collaborazione tra Italia e Malta, non solo attraverso iniziative commerciali, ma anche attraverso lo scambio culturale e la condivisione di conoscenze. Insieme, possiamo realizzare un futuro di successo e prosperità condivisa.”

Invitiamo chiunque sia interessato a partecipare al progetto, a visitare il proprio sito web all’indirizzo www.assomalta.com ed a sostenere questa missione per unirsi in questo viaggio di crescita e collaborazione.

