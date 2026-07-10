La Cisl Fp Sicilia, attraverso il segretario generale Daniele Passanisi e il coordinatore regionale Seus 118 Claudio Marsiglia, esprime apprezzamento per l’apertura del governo regionale che ha ascoltato e accolto “il nostro appello sul tema delle assunzioni in Seus 118, avviando il percorso per la deroga necessaria a sbloccare una situazione che da mesi denunciamo con forza. Il recente emendamento, presentato in commissione, rappresenta un primo passo concreto per superare l’impasse che ha paralizzato il sistema dell’emergenza-urgenza in Sicilia. Adesso auspichiamo che la deroga sia portata a compimento nel più breve tempo possibile, con l’approvazione definitiva all’Ars, così da garantire stabilità e continuità operativa al servizio 118. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale che eventuali assunzioni in emergenza per il periodo estivo avvengano nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità, evitando scorciatoie che possano minare la credibilità del sistema sanitario regionale”.





“Rimane aperta una questione che per noi è prioritaria – aggiungono ancora Passanisi e Marsiglia – la Sicilia ha bisogno di un piano chiaro e strutturato, che parta dalla rivisitazione della dotazione organica di Seus. Solo dopo aver definito in modo rigoroso fabbisogni e carenze sarà possibile procedere con assunzioni a tempo indeterminato tramite bando pubblico, e non attraverso agenzie interinali, soluzione che non garantisce stabilità né valorizza le professionalità interne. Ringraziamo l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, con il quale abbiamo avuto un confronto serrato e costruttivo: ha ascoltato le nostre richieste, le ha fatte proprie e le ha portate all’attenzione delle istituzioni competenti, contribuendo a sbloccare un tema che rischiava di compromettere l’intero sistema dell’emergenza siciliana”.





“Un percorso adeguato permetterebbe finalmente anche al personale dato in convenzione ad altri enti ospedalieri di essere assorbito, in base alla capienza delle dotazioni organiche, dalle strutture in cui presta servizio da decenni. Questo – spiega la Cisl Fp Sicilia – consentirebbe di superare il sistema delle convenzioni, offrendo una risposta stabile alle esigenze delle aziende socie e garantendo un utilizzo più efficace e coerente delle risorse umane, evitando le internalizzazioni che tamponano il problema da un lato e lo aggravano dall’altro, svuotando ulteriormente corsie ospedaliere già in forte sofferenza”.

La Cisl Fp Sicilia continuerà a vigilare, con senso di responsabilità e fermezza, affinché questo percorso sia portato avanti fino in fondo, nell’interesse dei lavoratori e della qualità del servizio pubblico essenziale che Seus garantisce ogni giorno ai cittadini.

Luogo: Palermo

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