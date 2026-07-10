Mentre l'aereo sorvolava la Macedonia del Nord

Un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera è stato costretto a tornare indietro dopo un guasto al motore, con un finestrino della cabina colpito da frammenti staccatisi dal motore stesso. Quattro persone sono state portate in ospedale in via precauzionale al rientro dell’aereo in Grecia.

Secondo la versione diffusa dalle autorità, i piloti hanno rilevato il malfunzionamento al motore mentre l’aereo sorvolava la Macedonia del Nord, decidendo di rientrare a Salonicco perché non era stato possibile risolvere il problema in volo. Durante la discesa una parte del motore danneggiato si è staccata e ha colpito un finestrino, provocando ferite lievi a un passeggero, senza alcuna rottura della fusoliera dell’aereo.

Inoltre, stando a ricostruzioni diffuse dai media greci e sulle testimonianze dei passeggeri, il finestrino frantumato avrebbe causato anche una rapida depressurizzazione della cabina. Un passeggero seduto accanto al finestrino danneggiato, un cittadino serbo di 61 anni, sarebbe stato parzialmente risucchiato verso l’esterno dalla forza dell’aria, prima che la moglie e altri passeggeri riuscissero a trattenerlo e a riportarlo all’interno. Le maschere di ossigeno si sarebbero aperte automaticamente con l’avvio della procedura di emergenza.

Il rientro e l’atterraggio a Salonicco

Il comandante, come appena riportato, ha interrotto il volo e fatto rotta verso l’aeroporto Macedonia di Salonicco. L’equipaggio ha lanciato una richiesta di soccorso e sono state attivate le procedure di emergenza previste in questi casi, con vigili del fuoco, ambulanze, polizia e altri servizi messi in stato di allerta. L’aereo è atterrato senza ulteriori problemi, circa venti minuti dopo l’incidente secondo una delle fonti, ed è stato trasferito in un’area dedicata dell’aeroporto per i controlli tecnici.

Le condizioni dei passeggeri coinvolti

Quattro persone sono state trasportate in ospedale a scopo precauzionale. La maggior parte è stata medicata e dimessa dopo gli accertamenti, mentre una persona è rimasta in osservazione, non in pericolo di vita.

Il proseguimento del viaggio e le indagini in corso

I passeggeri hanno successivamente raggiunto Monaco di Baviera a bordo di un aereo sostitutivo inviato da Ryanair. Le autorità aeronautiche competenti hanno avviato un’indagine per accertare le cause del guasto al motore.