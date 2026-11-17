PALERMO – “Garantire parità di accesso alle procedure concorsuali, consentendo a tutti i candidati di superare la fase preselettiva e accedere alla prova pratica. È questa la proposta che intendo portare avanti per superare le criticità emerse nel concorso per autisti dell’Azienda Siciliana Trasporti (AST)”.





Lo dichiara Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana.





“Dopo aver approfondito la documentazione relativa al concorso e acquisito diversi pareri, ritengo che far finta di nulla non sia ammissibile. Al tempo stesso, sono consapevole che un eventuale annullamento della procedura comporterebbe tempi lunghissimi, rischiando di bloccare le assunzioni e compromettere ulteriormente la già delicata condizione di sopravvivenza dell’azienda.





Per questa ragione, ritengo necessario individuare una soluzione equilibrata, che salvaguardi tanto i diritti dei candidati quanto l’interesse pubblico alla continuità del servizio.





La mia proposta è quella di consentire a tutti i candidati di accedere alla prova pratica, superando la fase preselettiva, nel rispetto delle garanzie di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento previste dalla legge. Sarà così possibile valutare concretamente le capacità professionali e le competenze necessarie allo svolgimento del servizio.





Esistono già precedenti, come quello verificatosi nell’ambito delle procedure concorsuali dell’AMAT, municipalizzata del Comune di Palermo, che meritano di essere approfonditi.





Porterò formalmente questa proposta all’attenzione della IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’ARS, chiedendo un confronto anche alla presenza dell’assessore regionale competente.





L’obiettivo non è fermare le assunzioni, ma garantire che si svolgano attraverso procedure trasparenti, eque e rispettose dei diritti di tutti i partecipanti, senza mettere a rischio il futuro dell’AST e dei suoi lavoratori”.





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