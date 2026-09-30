L’IPAB Opera Pia “Salvatore Genchi Collotti” di Cefalù comunica di aver disposto il secondo esperimento di asta pubblica per l’alienazione di un compendio immobiliare di proprietà dell’Ente, costituito da un appezzamento di terreno con fabbricato, sito in contrada Caldura, nel territorio del Comune di Cefalù.

Il nuovo esperimento fa seguito all’esito infruttuoso della precedente procedura, per la quale non erano pervenute offerte. Il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB ha confermato il prezzo a base d’asta di € 1.400.000,00, determinato sulla base della perizia di stima asseverata redatta dall’Arch. Antonio Pierro.





Il bene rientra nel percorso di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’IPAB e nel più ampio processo di risanamento economico-finanziario dell’Istituzione.

La vendita avviene mediante asta pubblica con offerte segrete al rialzo.

Dati principali della procedura:

Prezzo a base d’asta: € 1.400.000,00

Sede della procedura: IPAB Opera Pia “Salvatore Genchi Collotti”, via Maestro Pintorno n. 1, Cefalù

Gli interessati possono richiedere informazioni e visionare la documentazione agli atti dell’Ente.





Per informazioni:

Email: ipab.genchicollotti@gmail.com

PEC: ipab.genchicollotti@pec.it

Gli uffici dell’IPAB sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

L’avviso integrale e la relativa documentazione sono disponibili presso l’IPAB Opera Pia “Salvatore Genchi Collotti” e sul sito istituzionale dell’Ente: www.casaperanzianigenchicollotti.it.

Luogo: IPAB Genchi Collotti, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

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