Torna protagonista la corsa su strada nel cuore del Siracusano con la VI edizione della StraFloridia e la StraFloridia Fast, manifestazione podistica di atletica leggera che si conferma appuntamento di riferimento nel panorama regionale e nazionale.

La gara, organizzata dalla ASD Floridia Running, è inserita nel calendario nazionale FIDAL con riconoscimento Bronze Label, attestazione che ne certifica la qualità organizzativa e il rispetto degli standard federali più elevati per le competizioni su strada.

L’evento assume quest’anno un doppio valore agonistico di rilievo: sarà valido come 20ª prova del 31° Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master e come 10ª prova del 19° Grand Prix Provinciale Siracusa, rendendo il passaggio da Floridia determinante nelle classifiche di entrambi i circuiti per gli atleti in gara.





Due gare, un unico spirito

La formula in doppio format — la StraFloridia, competizione su percorso classico, e la StraFloridia Fast, pensata per esaltare la velocità e la competitività — offre a ogni atleta la possibilità di scegliere la prova più adatta al proprio profilo e obiettivi di gara, ampliando la platea dei partecipanti e garantendo spettacolo su tutto l’arco della manifestazione.

La manifestazione si correrà il prossimo 22 Novembre 2026.





Un evento per la città

La StraFloridia non è solo competizione: è una festa dello sport che attraversa le vie di Floridia, coinvolge la comunità locale e promuove i valori dell’atletica, della salute e della partecipazione.

Ogni edizione rafforza il legame tra la manifestazione e il territorio, confermando l’impegno degli organizzatori nel portare l’atletica di qualità in Sicilia.

Lo staff della ASD Floridia Running è già al lavoro per trovare le sinergie necessarie a costruire l’evento. Lo Staff sta studiando un evento collaterale alla manifestazione agonistica per consentire l’abbraccio della citta agli atleti che interverranno alla manifestazione

Luogo: Piazza, Piazza Melbourne

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