Palermo. La Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, esprime solidarietà a monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, vittima di attacchi e insulti sui social: “In un momento in cui prevale l’odio e l’intolleranza questo sindacato condanna ogni forma di violenza verbale e ribadisce l’impegno contro l’odio digitale che mina il dialogo civile”.





