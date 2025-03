La deputata regionale M5s commenta le scritte inneggianti il duce comparse sulle saracinesche della sede di Via Verona 84: “Solidarietà a tutta la comunità Lgbtqia+, noi sempre al fianco di chi sostiene i diritti”

“Spiace dover constatare che vi siano ancora sacche così diffuse di quell’anti-cultura fascista, figlia dell’intolleranza e che non conosce altre forme di linguaggio se non quello della violenza e dell’aggressione. Il vile atto ai danni della sede Arcigay di Catania non ci scoraggia e non ci intimorisce ma dà ancora più forza alla lotta contro l’odio che dobbiamo portare avanti in nome di quei principi di libertà e rispetto dei diritti che dovrebbero appartenere a tutti”.





Lo afferma Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle, commentando le scritte inneggianti il duce che sono comparse nella sede della sezione catanese di Arcigay di Via Verona 84.

“All’Associazione – prosegue la parlamentare regionale – e a tutta la comunità Lgbtqia+ va la mia solidarietà. Questi rigurgiti fascisti sono inaccettabili. Oggi più che mai bisogna affermare quei principi costituzionali che dall’antifascismo hanno attinto forza e rilevanza: uguaglianza, rispetto e libertà. Principi che appartengono ad una società civile del XXI secolo. Il nostro impegno continua nella difesa dello stato di diritto contro ogni forma di razzismo e violenza. Terremo alta l’attenzione su questi temi”.

