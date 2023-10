“L’attacco di Hamas alla nazione di Israele, che a distanza di 50 anni si può definire ancora più feroce della guerra di Kippur, lascia tutti sgomenti. I 300 morti e i 2000 feriti cittadini israeliani, insieme alle decine di bambini e anziani deportati dai Palestinesi a Gaza, non possono vedere la comunità internazionale inerme e ridotta a comunicati stampa sterili. Necessita, ora più che mai, una risposta tempestiva, che riprenda serie trattative per riportare la pace nei territori colpiti, per evitare una lunga e terribile guerra”. Lo dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.

“Per tale motivo, la Democrazia Cristiana, con i suoi segretari regionali e nazionali e i suoi organismi, si stringe al popolo Israeliano e ai rappresentanti delle comunità Israeliane presenti in Italia. Bisogna sostenere Israele, senza se e senza ma, e appoggiare la richiesta della Federazione Italia-Israele che chiede ai Comuni, alle Regioni e al Governo di proiettare la bandiera di Israele sulle facciate dei loro palazzi in segno di solidarietà verso lo Stato di Israele. La Democrazia Cristiana non sarà mai con i terroristi. Per i valori cristiani della dottrina sociale della chiesa – conclude Cuffaro -, la DC abbraccia i fratelli Ebrei già provati da millenni di persecuzione religiosa”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.