“Grazie al recente stanziamento di risorse approvato in sede finanziaria all’Assemblea Regionale Siciliana, i lavoratori dei Consorzi di Bonifica vedranno un significativo aumento delle giornate lavorative. L’applicazione dell’articolo 60 ha infatti consentito la destinazione di 2,6 milioni di euro, permettendo così di incrementare ulteriormente il numero di giornate di lavoro a disposizione.



Nello specifico, i lavoratori delle tre fasce occupazionali coinvolte, potranno ora contare su altre 36 giornate aggiuntive. Questo aumento rappresenta una risposta concreta alle esigenze di stabilità occupazionale e una conferma dell’impegno istituzionale nel valorizzare le risorse umane impiegate nei consorzi” – a dirlo è Vincenzo Figuccia Deputato Questore dell’Ars -.





“Un passo importante per garantire la continuità lavorativa”, – prosegue Figuccia -. “L’incremento delle giornate lavorative, infatti, consentirà ai lavoratori di poter contare su una maggiore stabilità, fondamentale per il sostegno delle proprie famiglie e per il miglioramento delle condizioni economiche del settore”.





“Il provvedimento rientra nell’ambito delle misure di garanzia occupazionale promosse dalla Regione, – conclude Figuccia – volte a tutelare e rafforzare le categorie lavorative più strategiche per il territorio e l’ambiente”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.