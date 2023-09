Un protocollo di intesa tra l’associazione di promozione sociale Aurea Caritate e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. L’associazione si impegna ad effettuare segnalazione immediata alla Procura per i minorenni, avvalendosi di professionisti che accolgono le vittime, al fine di contrastare i fenomeni di maltrattamento, violenze e abusi sessuali e per evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria che pregiudica l’interesse superiore dei minori e si verifica anche nell’ambito dei procedimenti civili aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari e in particolare l’affidamento dei figli.

L’obiettivo del protocollo è quello di garantire nel minor tempo possibile, attraverso un’azione coesa, la tutela e la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza. Associazione e Procura si impegnano reciprocamente a collaborare e a prevedere momenti formativi rispetto alle tematiche che riguardano la tutela e la protezione delle vittime.

L’associazione Aurea Caritate che dal 2020 opera sul territorio di Palermo e Catania, si avvale di un’equipe di professionisti e partenariati con associazioni in rete contro la violenza: operatrici sociali antiviolenza e volontarie adeguatamente formate, avvocati civilisti, penalisti e familiaristi; periti audiotecnici trascrittori del Tribunale di Palermo, agenzie di investigazioni private per ottenere il supporto probatorio, assistenti sociali, psicologi, medici, pediatri e svolge attività di contrasto alla violenza in sinergia con organi istituzionali.

“L’idea del protocollo nasce dall’emergenza sociale in atto che vede troppo spesso fenomeni di vittimizzazione secondaria che pregiudica l’interesse dei minori – spiega la presidente dell’associazione Aurea Caritate, Anthea Di Benedetto -. Alla luce di quanto emerso negli ultimi anni riguardo il fenomeno della violenza sulle donne (Convenzione di Istanbul, Edvaw Platform della conferenza di Strasburgo del 24 maggio 2019, nonché la relazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio presentata il 20 aprile 2022) e coerentemente con il nostro impegno per la tutela di donne e minori vittime di ogni forma di violenza maschile, abbiamo pensato di attivare una sinergia che possa garantire nel minor tempo possibile la risposta repressiva dell’autorità giudiziaria”.

Un protocollo che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni definisce “importante e significativo”.

“L’associazione si impegna a segnalarci tutti quei casi di violenza, maltrattamenti, comunque situazioni di pregiudizio che riguardano i minori – spiega il Procuratore Claudia Caramanna – al fine di consentire alla Procura di potere adottare nel più breve tempo possibile tutti i provvedimenti idonei a tutelare i minori. Un’associazione che lavora sul territorio, a diretto contatto con la sofferenza umana fa da tramite effettuando la segnalazione alla Procura per i minorenni che cercherà di adottare i provvedimenti più opportuni”.

Angela Lo Curzio vicepresidente e Maria Mannino, segretaria dell’associazione, sottolineano la loro funzione di “sentinella” e di ponte tra il mondo esterno e il Palazzo di Giustizia.

Il protocollo di intesa è stato firmato da Claudia Caramanna, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Anthea Di Benedetto presidente dell’associazione Aurea Caritate, Angela Lo Curzio vicepresidente e Maria Mannino segretaria dell’associazione.

Luogo: Tribunale per i minorenni, via Principe di Palagonia, 135, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.