È stato approvato l’avviso pubblico in merito all’aiuto agli apicoltori iscritti all’anagrafe apistica nazionale per il rimborso delle spese sostenute, nell’anno solare 2022 per l’acquisto di prodotti adeguati all’alimentazione di soccorso delle api. I termini di scadenza per la presentazione delle domande sono fissati al 30 novembre 2023 e il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, si congratula con l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino per l’approvazione di un provvedimento progettato per sostenere gli apicoltori. Sortino, la città natale e di residenza di Carlo Auteri, è rinomata per la produzione di miele di alta qualità, che è il principale prodotto dell’area e l’apicoltura – componente essenziale dell’agricoltura locale – contribuisce in modo significativo all’economia della regione. “Ho lavorato in sinergia con l’assessore Sammartino per arrivare a un avviso che rappresenta un passo importante per sostenere i nostri apicoltori e promuovere la tutela delle api, fondamentali per la biodiversità e l’ecosistema – le parole di Auteri, che riconosce e sottolinea il forte impegno del governo regionale nell’elaborare politiche che favoriscono il settore apistico, rafforzando così la connessione tra l’agricoltura, l’ambiente e l’economia locale. Questa sinergia sia da esempio di come il lavoro collaborativo e l’unità tra le istituzioni possa portare a risultati concreti e benefici per la comunità”. Il deputato regionale invita quindi tutti gli apicoltori (non solo di Sortino) e dell’intera regione a sfruttare questa opportunità e a presentare le loro domande per il rimborso delle spese.

