La trasformazione digitale delle imprese passa anche dall’automazione industriale, dall’innovazione tecnologica e dalla formazione sulle nuove competenze.

Per approfondire queste opportunità, Confartigianato Imprese Palermo, in collaborazione con Finder, organizza il 4 novembre il seminario tecnico “Automazione e Controllo: introduzione ai PLC e ambienti di utilizzo”. L’incontro si svolgerà alle 16 al President Hotel, in via Francesco Crispi 230, a Palermo, e sarà dedicato ai controllori logici programmabili (PLC), alla programmazione Arduino e alle applicazioni pratiche per l’automazione civile e industriale.

Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, saranno Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Palermo, e Biagio Rosella Musicò, presidente degli Elettricisti di Confartigianato Sicilia. La presentazione aziendale di Finder sarà affidata ad Arturo Fiore, dell’Agenzia Fiore Rappresentanze.





Gli interventi tecnici saranno curati da Marco Vascon e Arturo Fiore di Finder SpA, che illustreranno le caratteristiche dei PLC e i loro principali ambienti di utilizzo, con un approfondimento sulle soluzioni per la programmazione e l’integrazione dei sistemi di automazione. Il seminario sarà moderato da Fabio Pellerito, vicesegretario di Confartigianato Palermo.

Tra i temi centrali dell’incontro figura Easy Opta, il tool visuale che consente di semplificare la programmazione PLC rendendola più intuitiva anche per artigiani e impiantisti. Sarà inoltre approfondito l’utilizzo di Arduino PLC IDE, l’ambiente di sviluppo dedicato alla programmazione dei controllori basati su Arduino, con particolare attenzione alle possibilità di integrazione degli automatismi nei diversi sistemi.





Il programma prevede alle ore 16 i saluti istituzionali, alle 16.15 la presentazione aziendale Finder e alle 16.35 gli interventi tecnici. Dalle 17.15 spazio a esempi pratici e dimostrazioni dal vivo, con la presentazione di programmi già pronti e prove applicative sul campo. Alle 17.45 è previsto il question time, seguito alle 18.30 da un aperitivo conclusivo.

Finder è una realtà italiana indipendente attiva dal 1954 nel settore dei componenti e delle soluzioni per il controllo elettrico ed elettronico, con un catalogo di circa 15.000 dispositivi destinati all’automazione civile e industriale.

Il seminario rappresenta un’occasione di aggiornamento e confronto per elettricisti, installatori, impiantisti, tecnici e professionisti interessati a conoscere le nuove soluzioni per l’automazione, approfondire la programmazione PLC e sperimentare applicazioni concrete dell’innovazione tecnologica.

La partecipazione prevede la registrazione online attraverso il modulo disponibile al link: https://forms.gle/Rt5chHSZCNcN2asu8. Al termine della parte formativa, i kit Finder saranno messi a disposizione degli impiantisti presenti a condizioni riservate ai partecipanti, senza alcun obbligo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.