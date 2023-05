In testa dall’inizio alla fine, nonostante le condizioni meteo avverse. Così è maturata la vittoria nella classe Gt Cup Am (e il secondo posto over all) dell’equipaggio composto da Francesco La Mazza, Francesco Atzori e Manuel Menichini alla guida della Ferrari 488 del team SR&R di Manfredi Ravetto e Paolo Ruberti.

Il week end è stato caratterizzato dalla pioggia battente e dalla nebbia che hanno influenzato anche le prove e le qualifiche ufficiali. Queste ultime sono state spostate alla mattina di domenica. Il meteo però è stato inclemente anche oggi sul tracciato siciliano di Pergusa, teatro della 1^ prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.

Il collegio dei commissari sportivi, come riportato dal sito Acisport.it, ha deciso di optare per un solo turno di prove unico di 10 minuti. Un turno che Atzori ha dominato, piazzandosi al settimo posto assoluto e al primo di categoria nella griglia di partenza.

Anche la gara è stata caratterizzata inizialmente dalla pioggia battente, tanto da essere sospesa per circa un’ora e mezza. Poi, finalmente, le condizioni meteo sono migliorate e, con i primi giri in regime di safety car, è stato dato il via. Atzori ha confermato le sue qualità nel primo stint, aumentando il distacco rispetto ai rivali della stessa categoria. Al primo cambio pilota, è stato La Mazza a guidare la numero 251, poi è toccato a Manuel Menichini. Entrambi sono stati bravissimi nel mantenere e accrescere la differenza rispetto ai contendenti (nella classe di appartenenza gli inseguitori sono stati distanziati di un giro). E così il Campionato italiano GT si è aperto con una vittoria per il pilota catanese, soddisfattissimo dopo la premiazione: “Nonostante le condizioni climatiche, abbiamo disputato una gara perfetta con un costante supporto da parte del team. Atzori è stato bravissimo durante le qualifiche e nelle due ore di gara non abbiamo sbagliato niente tenendo dietro anche vetture di categorie superiori. Un ottimo inizio e adesso puntiamo alla prossima gara del Mugello. È stato per me un bel week end – ha spiegato La Mazza – caratterizzato anche dall’incontro didattico che ho tenuto con i ragazzi che vogliono avvicinarsi al motorsport. Un’esperienza bellissima per cui ringrazio l’Associazione culturale “Sopra la Panca”, l’Ars – Assemblea Regionale Siciliana – che ha patrocinato l’evento, oltre al presidente dell’autodromo di Pergusa”.

La serie Endurance vivrà altre tre tappe nel campionato: Mugello (7-9 luglio), Monza (15-17 settembre) e Vallelunga (13-15 ottobre).

