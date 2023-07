Palermo. Prosegue a Palermo la raccolta firme di Cgil e Uil contro il progetto di autonomia differenziata del governo Meloni. Anche dai segretari dei pensionati va avanti il pressing dei pensionati sul presidente della Regione Schifani, per chiedere di ritirare il suo appoggio alla legge Calderoli che aumenta le disparità tra Nord e Sud e spacca il Paese, precludendo ai cittadini più poveri il diritto alla salute. “Il divario fra le varie regioni italiane è già forte, lo vediamo in sanità. Gli anziani nell’Isola non riescono a curarsi. L’autonomia differenziata porterà questo divario in tutti gli altri settori e non possiamo accettarlo”, ha detto Claudio Barone, segretario della Uil Pensionati Sicilia.

