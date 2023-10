“In merito alle dichiarazioni rese dai due consiglieri comunali del Comune di Palermo, sulle presunte irregolarità che avrebbero caratterizzato lo svolgimento del concorso ‘Palermo Arabian Horses Cup – International C Show ECAHO 2023’, svoltosi nello scorso mese di maggio al Centro ippico Chirone, gli organizzatori dell’Associazione Nuovo gruppo Equestre Monte Erice precisano che è già stato presentato ricorso avverso la sanzione amministrativa e i rilievi fatti dalle autorità preposte. L’Associazione organizzatrice ci tiene inoltre a precisare che la manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle regole, soprattutto quelle sanitarie e veterinarie a tutela della salute e dell’incolumità dei cavalli presenti alla manifestazione. Attendiamo con fiducia l’esito del nostro ricorso. La manifestazione – così come insegna lo spirito sportivo che contraddistingue il nostro concorso, basato sui principi della lealtà sportiva e del rispetto reciproco – si è svolta inoltre in un grande clima di cordialità, serenità e compartecipazione tra allevatori, espositori e visitatori provenienti da paesi definiti ‘a rischio’ da parte dei due consiglieri”.

Lo dichiara in una nota l’Associazione Nuovo gruppo Equestre Monte Erice, in merito alla nota diramata nei giorni scorsi da due consiglieri comunali del Gruppo OSO al Comune di Palermo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.