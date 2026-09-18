







Palermo. “L’ultimatum del ministero delle Infrastrutture sulla sicurezza delle autostrade siciliane è di una gravità senza precedenti. Se entro il 3 ottobre non saranno realizzati gli interventi urgenti richiesti, il rischio è la totale interdizione al traffico sulla Palermo-Messina, sulla Messina-Catania e sulla Siracusa-Gela. La Sicilia non può permettersi la chiusura delle proprie principali arterie perché ciò significherebbe isolare intere comunità e colpire turismo, imprese e trasporto merci. Ma non può neppure accettare che si continui a viaggiare in condizioni di insicurezza, come tra l’altro questo sindacato denuncia da troppo tempo. La sicurezza non è una voce di bilancio da rinviare, è un diritto e una priorità assoluta”. Lo affermano Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, e Katia Di Cristina, segretaria generale della Uiltrasporti Sicilia, che aggiungono: “Servono atti immediatamente verificabili, un cronoprogramma dettagliato e tempi certi per l’avvio dei cantieri. Non bastano gli annunci. Regione e Cas adesso devono chiarire quali interventi saranno realizzati e con quali modalità. Servono subito 32,5 milioni di euro per intervenire su gallerie, viadotti e barriere di sicurezza obsolete. Non siamo più di fronte a una semplice emergenza manutentiva ma al risultato di anni di ritardi e dell’assenza di una strategia complessiva. La sicurezza di lavoratori, pendolari, autotrasportatori e cittadini non può essere affrontata soltanto quando il rischio è ormai concreto”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.